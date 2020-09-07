У Києві 244 нові випадки COVID-19 за добу, загалом у лікарнях перебувають понад 900 хворих, з них 174 - у важкому стані, - Кличко

У 244 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє хворих померли, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Ситуація у нас, на жаль, не покращується. За минулу добу виявили ще 244 хворих. Дві людини померли. Загалом коронавірус забрав життя 242 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 276", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Серед захворілих: 138 жінок віком від 19 до 81 року і сім дівчаток від п'яти до 17 років. А також 95 чоловіків віком від 18 до 96 років і четверо хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли також 14 медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнти. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 28 осіб. Загалом коронавірус подолали 4 759 жителів Києва.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 50, Дарницькому - 36, Солом’янському районі - 28 випадків", - зазначив Кличко.

Мер також повідомив, що в столичних лікарнях наразі перебуває 909 хворих на коронавірус. 174 із них - у важкому стані, 12 - підключені до апаратів ШВЛ.

"Хочу зазначити, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, що потребують госпіталізації. На сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус. Із них 14 дітей. 174 пацієнти - у важкому стані, 234 отримують кисневу підтримку, 12 - під апаратами ШВЛ. Ще 97 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що не відступає і пневмонія. За минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легенів у столичних медзакладах на сьогодні лікують 460 хворих.