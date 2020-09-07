Уряд затвердив перелік організацій для закупівлі ліків за кошти держбюджету-2020
Як повідомив в Facebook представник уряду в парламенті Василь Мокан, таке рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, затвердження переліку спеціалізованих організацій необхідно для укладення Міністерству охорони здоров'я договорів щодо закупівлі товарів (лікарських засобів, медичних виробів) і послуг, пов'язаних з їх закупівлею.
Крім того, Кабмін вніс зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій (ПМГ) в 2020 році, затвердивши механізм здійснення доплат до зарплат медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостре респіраторне захворювання COVID-19.
Таким чином, Кабмін врегулював механізм доплат лікарям на загальну суму 5,95 млрд грн.