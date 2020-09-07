На Луганщині ліквідовано лісову пожежу біля трьох населених пунктів, - ДСНС
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У Луганській області ліквідували великий осередок пожежі в Новоайдарському районі. Триває ліквідація пожежі між селами Айдар і Лобачеве.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 7 вересня відкритого вогню в Луганській області не спостерігається.
"7 вересня об 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскине і Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - повідомили в ДСНС.
"Триває ліквідація пожежі між с. Айдар і с. Лобачеве. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - зазначають у відомстві.