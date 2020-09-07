КВУ: Представник ОПЗЖ зірвав "нарізку" округів на виборах у Києві (оновлено)

Київська міська територіальна комісія не встигла в установлений законом термін (не пізніше 6 вересня) сформувати округи в місті.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, комісію навмисно затягнули, і вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

"Засідання комісії затягувалося до останнього визначеного законом дня. Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому допоміг Крамаренко з "Голосу"", - зазначив Кошель.

Він зазначив, що ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Однак права "нарізати" округи вона вже не має.

Згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10000) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня ) з дотриманням принципу неперервності меж (зв'язності територій) таких округів.