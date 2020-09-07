У Києві дві школи закрили на карантин через COVID-19, - Держпродспоживслужба
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Через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що в разі спалаху коронавірусу, буде ухвалюватися рішення про продовження канікулярного періоду.
"Сьогодні ухвалено рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.
Рубан зазначив, що перевірки в установах освіти тривають протягом місяця.