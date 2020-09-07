На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися
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Червоні прапорці (не купатися) встановили на всіх 14 муніципальних пляжах Києва. Причина заборони - погіршення показників води через опади та аномальну спеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Плесо" в Facebook.
До списку пляжів із червоними прапорцями потрапили:
"Венеція" - острів Долобецький;
"Веселка" - вулиця Микільсько-Слобідська;
"Дитячий" - острів Венеціанський;
"Золотий" - острів Венеціанський;
"Молодіжний" - острів Долобецький;
"Передмісна Слобідка" - острів Венеціанський;
"Тельбин" - проспект Павла Тичини;
"Веселка" - вулиця Райдужна;
"Центральний" - острів Труханов;
"Чорторий" - Північний міст, біля парку "Муромець";
"Галерний" - вулиця Набережно-Корчуватська;
"Троєщина" - урочище верболозу, вулиця Оноре де Бальзака;
"Вербний" - вулиця Приозерна;
"Пуща-Водиця" - Пуща-Водиця, вулиця Федора Максименко.