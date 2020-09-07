На всіх муніципальних пляжах Києва заборонили купатися

Червоні прапорці (не купатися) встановили на всіх 14 муніципальних пляжах Києва. Причина заборони - погіршення показників води через опади та аномальну спеку.

Автор: Леся Карпенко