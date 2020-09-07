У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу

Міністерство оборони Республіки Білорусь перевело у найвищий ступінь бойової готовності 1868-му артилерійську базу озброєння, 969-ту базу резерву танків і 3620-ту артилерійську базу озброєння. Таке рішення було ухвалено в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Під час перевірки призвали військовозобов'язаних із запасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні міноборони Білорусі.

Зазначається, що резервісти візьмуть участь у командно-штабних навчаннях. Як довго вони триватимуть, не уточнюється. Заходи проводяться в рамках перевірки боєготовності білоруських збройних сил, пише УНІАН.

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9 серпня в Білорусі відбулися президентські "вибори". Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основна опонентка Тіхановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%. Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. У перші дні учасників акцій протесту жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі. 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.