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На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн: найбільше їх поки з Іспанії, Сербії, Молдови та Франції, - Мамедов

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На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн: найбільше їх поки з Іспанії, Сербії, Молдови та Франції, - Мамедов
У межах збройної агресії Російська Федерація використовує на Донбасі найманців із понад 30 країн. На сьогодні Україна веде слідство стосовно понад 100 таких іноземців.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їх кількість поки з Іспанії та Сербії - по 27 осіб, Молдови - 26, Франції - 20", - зазначив Мамедов.

За його словами, з 2014 року іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів. В інтересах слідства їхні імена не можуть бути розголошені.

У той же час Мамедов зазначає, що про деяких найманців пишуть ЗМІ. Зокрема, про французьку ультраправу організацію "Континентальна єдність", яка вербує найманців для незаконних збройних формувань Російської Федерації.

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"Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України", - додав Мамедов.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Сербия, Молдова это не ЕС.
    Почти все наёмники из Молдовы, реально из Приднестровья - кремлёвского марионеточного сепаратистского образования, где размещены войска рашки.
  • Підлога Маккартні
    позывной: черный ленин
    На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8231
  • саша паламарчук
    Він доречі вже в Бєларусі засвітився
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