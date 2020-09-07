Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Найбільше голосів на місцевих виборах, якби вони відбулися найближчої неділі, набрали б політичні партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у липні. Зауважимо, що "Рейтинг" оприлюднив опитування сьогодні, 7 вересня.

Згідно з даними дослідження, на питання чи планують респонденти брати участь у місцевих виборах в жовтні поточного року, 77% відповіли, що швидше "так", 20% - швидше "ні", а 3% не змогли відповісти на питання.

Так, в трійці причин, через які респонденти не мають наміру брати участь у виборах: не довіряють виборчому кодексу (15%), жодна з партій чи кандидатів їм не подобається (14%) і вважають, що їхній голос не має значення (13% ).

Водночас, на питання, якби місцеві вибори відбулися наступної неділі, то за яку партію вони б проголосували, 30% респондентів серед тих, хто визначився і має намір голосувати, проголосували б за партію "Слуга народу" (серед усіх опитаних - 15%), 17% - "Опозиційна платформа - за життя" (9%), 16% - "Європейська Солідарність" (8%), 9% - ВО "Батьківщина" (4%), по 3% - ВО "Свобода ", партія Шарія та Радикальна партія Олега Ляшка (по 2%), по 2% - "Сила і честь"(1%), "Голос" (1%), Українська стратегія Гройсмана та Опозиційний блок, 1% - блок Геннадія Кернеса , 6% - інші (5%), а 2% не обрали ні одну з представлених.

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Опитування проводилося з 30 по 31 липня. В ході дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2 472 респонденти віком від 16 років і старше.

Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

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