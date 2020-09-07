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Нардеп "Слуги народу" Устенко пропонує змінити схему розподілу ПДФО

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Нардеп "Слуги народу" Устенко пропонує змінити схему розподілу ПДФО
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко зареєстрував законопроєкт (№ 4029) про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів із пропозицією змінити схему розподілу податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Про це Устенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Наприклад, ви живете в селі під Києвом, щодня їздите на роботу у столицю. І весь ваш ПДФО надходить теж у столичний бюджет, наповнюючи казну і без того не бідного Києва, залишаючи дірку в бюджеті вашого рідного міста. Це потрібно змінити!" - написав Устенко.

Народний депутат пропонує 50% від ПДФО відправляти в бюджет населеного пункту, де зареєстрована компанія-роботодавець, і 50% - за місцем реєстрації співробітника.

"Чому це важливо? Тому, що ви ходите в місцеву лікарню, водите дітей до школи і в садок там, де зареєстровані, а не там, де працюєте. Так, я розумію, що йдеться про перерозподіл не таких уже й великих сум, але навіть вони мають велике значення для райцентрів або невеликих міст, жителі яких працюють в інших місцях. А для передмість Києва й інших мегаполісів цей законопроєкт може мати дуже велике значення, оскільки практично всі жителі Броварів, Ірпеня та Вишневого працюють у Києві", - додав Устенко.

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Устенко додав, що перерозподіл ПДФО має стати продовженням реформи ефективної децентралізації.

"Будь-які додаткові гроші в місцевих бюджетах стануть інвестиціями в локальну соціальну інфраструктуру, і тільки таким способом можна підняти рівень освіти і медичного обслуговування в регіонах. Сподіваюся на підтримку колег у залі", - додав Устенко.

Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Тоді у місцевої влади невеликих населених пунктів не буде стимулу створювати робочі місця. "Заробітчани" виконають цю роботу за нього.
  • VOLVO XC 70
    какие стимулы вы о чем? какие рабочие места? на местах не хотят и не могут и нет ни желания ни мозгов я думаю идея законопроекта неплохая именно для усредненного жителя малых пригородных поселков, городов спутников. сел... для жителей проживающих в этих населенных пунктах...да рабочие места создать не сложно было бы желание хотим или нет но нам придется повторить путь Кореи Японии Китая. послевоенной Германии и многих стран Европы которые после войны начинали с малых цехов выпуская второстепенные но важные комплектующие или товары на предприятиях США -Канады..
  • Вова Кис
    Я думаю в Украине у 50% населения, реальное место жительства отличается от места регистрации. Как им это поможет не понимаю.

    Также отправлять НДФЛ в бюджет населенного пункта где зарегистрировано юр. лицо тоже не правильно. Это уже создало коррупционные риски и предмет для торгов. К примеру стоит завод в городе, но они договариваются с каким то главой села, или маленького городка, что юр. лицо перерегистрируют у них. Весь НДФЛ с большого завода пойдет в бюджет этого села, которое может находится за 100 с лишним километров от завода. В итоге эти поступления составят 90+% поступлений в бюджет. Руководство завода сразу же получает преференции от местной власти, в отдельных случаях ещё и откаты. Как сделать откат в данном случае понимает любой не глупый человек. А если бы этот завод платил НДФЛ в городе где он расположен, то там его платеж бы составлял 1-2%, что не критично,и чем нельзя выбивать для себя преференции у местной власти.
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