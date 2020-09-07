На Харківщині через коронавірус закрили 18 закладів середньої освіти

У Великобурлуцькому районі Харківської області 18 закладів середньої освіти закрито у зв'язку з переведенням району в "червону зону".

Про це повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації 7 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З них 17 установ на віддаленому на навчанні, а 1 (Григоровський ліцей), - на класичному карантині, оскільки хворіють вчителі. Там навчальний процес не проводиться навіть віддалено", - повідомили в Харківській ОДА.

Зазначається, що в районі закрито 14 дошкільних закладів (7 із них входить до складу шкіл, як НВК).

За інформацією пресслужби Харківської міськради, в обласному центрі через COVID-19 школи або садки не закривали.

Великобурлуцький район віднесено до "червоної зони" починаючи з понеділка, 7 вересня.

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