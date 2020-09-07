У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова

Лікарі просять зібрати гроші для придбання нового апарата для запуску серця для відділення реанімації Головного військового клінічного госпіталю в Києві.

Про це в Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"У реанімації госпіталю зламався апарат для запуску серця, дефібрилятор, який рятує життя пацієнтам, передусім пораненим і тяжкохворим військовим. Лікарі звернулися по допомогу, щоб апарат купили якомога швидше. Дуже просять до кінця тижня. Вибрали найпростіший за 45 тис. грн, є і за кілька десятків тисяч", - пише Юсупова.

Вона опублікувала номери карток для допомоги: 5358 3853 2000 2464 і 5375 4115 0042 7369, монобанк.

Також волонтерка повідомила, що 7 вересня оплатила монітор для швидкої на передову. Зі знижкою вийшло 47 тис. грн, відзвітувала Юсупова.

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