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У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова

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У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова
Фото: Facebook
Лікарі просять зібрати гроші для придбання нового апарата для запуску серця для відділення реанімації Головного військового клінічного госпіталю в Києві.

Про це в Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"У реанімації госпіталю зламався апарат для запуску серця, дефібрилятор, який рятує життя пацієнтам, передусім пораненим і тяжкохворим військовим. Лікарі звернулися по допомогу, щоб апарат купили якомога швидше. Дуже просять до кінця тижня. Вибрали найпростіший за 45 тис. грн, є і за кілька десятків тисяч", - пише Юсупова.

Вона опублікувала номери карток для допомоги: 5358 3853 2000 2464 і 5375 4115 0042 7369, монобанк.

У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова 01

Також волонтерка повідомила, що 7 вересня оплатила монітор для швидкої на передову. Зі знижкою вийшло 47 тис. грн, відзвітувала Юсупова.

У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова 02

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Топ коментарі

  • Gal
    То звіздець. В країні війна, а військовий госпіталь ходить з простягнутою рукою.
  • Підлога Маккартні
    Опять Барыга-мародер должен решать вопросы за зебила...
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Не удивлюсь когда следующей статьей с фото будет сивочелый реформатор, передающий дефибриллятор госпиталю.
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