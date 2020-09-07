МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим

МЗС України спіймало російських пропагандистів на черговому перекручуванні позиції Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо забезпечення водою окупованого Росією Криму.

Про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що сьогодні зранку "Ведомости.ru" подали чергову "сенсацію": "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Як зауважила Джапарова, це досить серйозна заява, але, чудово знаючи позицію УВКПЛ з питання окупованого Криму, все ж вирішили перевірити.

"В Управлінні Верховного комісара повідомили, що до них, справді, зверталася агенція "РИА-Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально таку відповідь: Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом (protected persons). Як нам наголосили в УВКПЛ, слова їх представника у "Ведомостях" були наведені не повністю", - поінформувала перша заступниця міністра.

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Вона додала, що, як випливає з тієї ж публікації "РИА-Новости", самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ на "свої постійні смикання", назвавши ці відповіді, з притаманною РФ "повагою" до міжнародних структур, "ответами первоклассника" та "туманным ответом ни о чем". Проте, констатувала Джапарова, у "Ведомостях" про це вже "ні слова".

"Отже, як у дитячій грі в "зіпсований телефон", тільки тут телефон не трохи зіпсований, а запрограмований на фейк із самого початку, і до останнього гравця, себто, у нашому випадку, споживача інформації, доходить цілком перекручена новина. Не здивуюсь, якщо у наступній публікації ще якогось російського медіа вже кричатимуть, що "ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим" для забезпечення потреб російського ЧФ та його об’єктів", - зауважила перша заступниця міністра.

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У цьому контексті вона ще раз наголосила, що позиція МЗС з цього приводу є чіткою та правовою: Росія – країна-окупант, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, вона відповість за свої злочини проти України та громадян України.



