На Київщині через коронавірус дистанційно навчаються понад 1,5 тис. дітей, - ОДА

14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведено на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів і вчителів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загалом станом на 7 вересня онлайн навчаються 1 тис. 547 дітей.

"Васильківські школи №1 і №2, Застугнянська загальноосвітня школа й Ірпінська загальноосвітня школа №15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами і дітьми. Педагогам проведено тестування, у школах провели дезінфекцію приміщень, встановлено карантин", - розповів глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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За його словами, ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському і Богуславському навчально-виховних об'єднаннях, а також у Бучанській спеціалізованій загальноосвітній школі №5.

Крім того, на самоізоляції перебувають діти, вчителі та інші працівники сфери освіти, що мають підтверджене захворювання коронавірусною хворобою і не контактували з однокласниками і колегами, розповів Володін.