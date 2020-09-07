Всесвітній конгрес українців занепокоєний актом вандалізму на території музею Голодомору-геноциду, Зеленський закликав силовиків прискорити розслідування, - ОП

Президент України Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу

Про це йдеться в публікації на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Також Зеленський закликає правоохоронні органи "якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду", який стався у ніч на 22 серпня поточного року.

"Володимир Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до Глави держави з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності", - уточнюється в повідомленні.

У своїй відповіді президент України наголосив, що "поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування".

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"Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко", - уточнив Зеленський.

Він також зазначив, що на випадки вандалізму стосовно меморіалів та пам’яток правоохоронні органи повинні не тільки оперативно реагувати, але й запобігати їм.

"Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей", – заявив глава держави.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Звернення керівництва музею стосовно факту скоєння правопорушення занесено в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.