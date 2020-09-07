Всесвітній конгрес українців занепокоєний актом вандалізму на території музею Голодомору-геноциду, Зеленський закликав силовиків прискорити розслідування, - ОП
Про це йдеться в публікації на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Також Зеленський закликає правоохоронні органи "якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду", який стався у ніч на 22 серпня поточного року.
"Володимир Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до Глави держави з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності", - уточнюється в повідомленні.
У своїй відповіді президент України наголосив, що "поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування".
"Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко", - уточнив Зеленський.
Він також зазначив, що на випадки вандалізму стосовно меморіалів та пам’яток правоохоронні органи повинні не тільки оперативно реагувати, але й запобігати їм.
"Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей", – заявив глава держави.
Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Звернення керівництва музею стосовно факту скоєння правопорушення занесено в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.