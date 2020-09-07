ВАКС "забув" запросити представників НААУ на організований за підтримки ОБСЄ профільний семінар, - Асоціація адвокатів
Про це виданню Advokat Post розповів керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник, передають Українські Новини.
"Станом на сьогодні, запрошень на цей захід ми не отримували", – повідомив він.
За інформацією НААУ, цей семінар організований в рамках реалізації спільного проєкту з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні "Підтримка розвитку інституційної спроможності Вищого антикорупційного суду".
До участі в ньому мали бути запрошені судді ВАКС, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро та адвокати.
Але, як стало відомо Advokat Post з джерел, наближених до ВАКС, замість того, щоб залучити до цієї дискусії адвокатуру інституційно, було ухвалено рішення при запрошенні адвокатів проігнорувати НААУ, а кликати лише окремих захисників "за знайомством".
При цьому САП і НАБУ відповідні запрошення були спрямовані і ці інституції самі визначають, кого направити на семінар.
"Враховуючи те, що останнім часом НААУ постійно звертає увагу на гострі проблеми в роботі ВАКС, зокрема порушення прав людини, стосунки між ними є доволі напруженими. Тому у суді ухвалили рішення "перестрахуватися", щоб не наражатися на нові скандали, особливо з урахуванням того, що мова іде про захід, організований за донорські кошти", – розповів співрозмовник видання Advokat Post.
Він також звернув увагу на те, що таким чином ВАКС фактично закриває можливості для початку конструктивного діалогу з адвокатською спільнотою для вирішення проблем, що накопичилися, і де-факто підтримує позицію голови Верховного суду Валентини Данішевської стосовно необхідності збільшення кількості обвинувачувальних вироків в судах. Також це викликає питання, наскільки ефективно суд витрачає донорську допомогу.