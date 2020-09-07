Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні, - Мінцифри
Про це написав Борняков на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт - це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 млн осіб, серед яких і мільйони українців", - написав Борняков.
За його словами, в Україні висока культура кіберспорту і сильні гравці, а вітчизняні команди регулярно перемагають на різних турнірах у всьому світі.
"Ця індустрія вже давно перетворилася на справжній бізнес, який приносить багато користі і можливостей як локального, так і світового масштабу ... Сподіваюся, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури і розробка ігор може суттєво поповнювати бюджет країни і відкривати нові можливості та перспективи", - додав він.