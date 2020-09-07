Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з відкритим листом щодо "захисту конституційних прав громад".

Відповідний документ опубліковано на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: чисельні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону...

З метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням Асоціації міст України", - сказано в листі.

Автори підкреслюють, що в таких умовах необхідний діалог центральної та муніципальної влади, який дасть змогу "гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року, своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон".

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