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Найманці РФ на Донбасі один раз порушили "тишу", - штаб ООС

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Найманці РФ на Донбасі один раз порушили "тишу", - штаб ООС
Від початку цієї доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бойовики намагалися неприцільно пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн, який зазнав поранень 6 вересня внаслідок підриву автомобіля, помер 7 вересня, - штаб ООС

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
  • ПП Уксусов
    Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
  • Valery Atman
    чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
    Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
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