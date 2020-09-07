Найманці РФ на Донбасі один раз порушили "тишу", - штаб ООС
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Від початку цієї доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.
Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бойовики намагалися неприцільно пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.