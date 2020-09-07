Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців"

Родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт петицій ВР.

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, і бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - зазначається в документі.

Рідні загиблих українських героїв підкреслюють, що не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. "Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки", - говориться в тексті.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а твкож відповіді на запитання - хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків, уникли покарання, чому стався "злив" інформації, чому Офіс генпрокурора не відреагував на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України.

У петиції також зазначається, що слідча комісія Верховної Ради є чи не єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання.

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"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", - також відзначають рідні загиблих військових.



"Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди", - зазначають ініціатори петиції.

Автор петиції - Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, який був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилко. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.