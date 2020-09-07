Від початку протестів у Білорусі з 9 серпня було затримано близько 10 тисяч осіб, - опозиція

Від 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, в республіці було затримано понад 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб зазнали тортур.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, про це під час пресконференції в Польщі заявив член Координаційної ради Павло Латушко.

"За нашими відомостями, понад 450 громадян нашої країни, а також Польщі зазнали нелюдських тортур. На жаль, є люди, яких було вбито і які пропали безвісти", - зазначив він.

Латушко заявив, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб "сотні тисяч, мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе покинутими міжнародним співтовариством".

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.