Екскерівник "Борисполя" і начальник служби оренди незаконно здавали приміщення аеропорту, за 5 років збиток перевищив 16,5 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", яка привела до 16,5 млн грн збитку держпідприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, керівництво аеропорту з 2014-го по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами розмір збитку "Борисполю" перевищує 16,5 млн грн.

"Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право тільки Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою", - зазначають у НАБУ.

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7 вересня слідчі повідомили про підозру у цій справі колишньому керівнику підприємства і начальнику служби орендних відносин. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування велося з червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують займатися іншими епізодами.

Зазначимо, що з 2014-го по 2017 рік обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконував Євген Дихне, до 2019-го він був першим заступником гендиректора. Посада генерального директора аеропорту з 23 березня 2017 року обіймає Павло Рябікін.

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