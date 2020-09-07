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Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази

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Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази
Фото: Минобороны РБ
Міністерство оборони Білорусі привело в бойову готовність дві артилерійські бази озброєння і базу резерву танків.

"З 7 вересня під час чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-ма артилерійська база озброєння, 969-та база резерву танків і 3620-та артилерійська база озброєння", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Міноборони РБ.

Зазначається, що перевірка включає призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження.

"Завершиться перевірка участю військових частин у командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами та організаціями технічного забезпечення. Входить призов військовозобов'язаних запасу і бойове злагодження підрозділів", - повідомили в оборонному відомстві.

За даними Wikimapia, 1868-ма база розміщена в Гомелі, 969-та - в Любані Мінської області, а 3620-та - у столиці Білорусі Мінську.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Бульбофюрера надо заземлять. Промедление смерти подобно.
  • Шрек Баблокат
    Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы - Цензор.НЕТ 6224
  • Татьяна Лайф
    Старый маразматик сейчас ещё на 'НАТО' нападет. Нужно его скорей в психушку определить, ему срочно нужна войнушка, это же очевидно. Сейчас в неадеквате ещё делов наделает.
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