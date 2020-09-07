Новини

Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка

7 88723
Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка
Адвокати подали в Печерське управління поліції ГУ НП України клопотання про допит народного депутата Миколи Тищенка у справі про підпал авто його колеги Гео Лероса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку юридичної компанії "Міллер".

"Поведінка і публічні висловлювання Н. Тищенка з приводу згаданого вище інциденту дають підстави припускати, що він може мати певні відомості щодо подій злочину", - наголошується в публікації.

Якщо в поліції адвокатам відмовлять, вони планують оскаржити це рішення в суді (в порядку ст. 303 КПК України).

Крім того, захист хоче клопотати про допити як свідків інших посадових осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто Гео Лероса.

Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит слуги народу Тищенка 01

Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Глеб123
    Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 316
  • Перехватчик
    https://twitter.com/mirnaya_mira
    https://twitter.com/mirnaya_mira
    https://twitter.com/mirnaya_mira
    Пані на підборах

    @mirnaya_mira

    ·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

    Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
    https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
    в Україні є служба безпеки?Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3116

    Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
  • Толик Тигра
    С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини