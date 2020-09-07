Ще один осередок займання ліквідовано в Луганській області, - ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували ще один осередок займання в Луганській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ДСНС.

"7 вересня о 19:10 займання сухої трави, хмизу та лісового масиву між с. Айдар і с. Лобачеве, яка виникло 4 вересня, ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше, 6 вересня о 19.30 займання сухої трави, хмизу і лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Айдар Станично-Луганського району, що виникло 4 вересня, було локалізовано.

Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Станом на 7.00 7 вересня відкритого вогню не спостерігалося, здійснювалося гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки.

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