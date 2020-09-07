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Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період

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Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період
Експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі погодився зайняти посаду прем'єр-міністра Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію політик роз'яснив у Фейсбуці.

"Природно, що я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - написав він.

При цьому Саакашвілі зазначив, що продовжує виконувати свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Зараз я перебуваю в Україні і виконую свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром парламент розгляне запропоновані нами раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації. Також я продовжую поїздки по Україні і працюю в штатному режимі", - написав він.

Саакашвілі підкреслив, що не вибирає між двома країнами: "Моя боротьба триває і тут, і там".

Читайте також: У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Он улетел, но обещал вернуться!

    Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
  • Kamate Kaora
    Или так:
    Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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