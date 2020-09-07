Наприкінці вересня розпочнеться атестація прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова на зустрічі з міжнародними партнерами

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на координаційній зустрічі 7 вересня з міжнародними партнерами обговорила поточний стан реформи прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Хочу подякувати міжнародним партнерам за системний підхід і підтримку змін у прокуратурі. Приємно, що ми перебуваємо в синергії і знаходимо розумні рішення складних завдань із урахуванням тих реалій, в яких ми працюємо. Зараз ми дуже активно рухаємося у декількох напрямках. Крім атестації прокурорів, почали процес глобальних перетворень - розробляємо стратегію розвитку прокуратури і вже стартувала робота над концепцією розвитку органів правопорядку", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що зараз іде процес інституційного перетворення прокуратури на сучасний орган, який, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовуватиме визначені в Конституції повноваження щодо забезпечення доступу до правосуддя у кримінальних провадженнях і координації діяльності органів правопорядку.

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Як зазначається, учасники обговорювали ключові етапи процесу реформи в 2020 році.

"Зараз іде формування нових обласних прокуратур, а наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів. Також в активній фазі другий відбір до Офісу генпрокурора фахівців через систему. Директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова представила партнерам також нові підходи до перепідготовки кадрів за принципом безперервного навчання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в зустрічі брали участь представники проєкту "Pravo-Justice", консультативної місії Європейського Союзу, представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з розвитку права в Україні, офісу Ради Європи в Україні, проєкту "Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України", антикорупційної ініціативи Європейського Союзу, відділу з правоохоронних питань і правового відділу посольства США в Україні.