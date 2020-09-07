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Після інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп

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Після інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку 2" після інциденту з ймовірним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, так", - сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він з ідеєю відмови від цього проєкту у відповідь на те, що трапилося з Навальним.

Президент США також нагадав, що і до історії з Навальним виступав проти цього проєкту.

"Та ви й не чули про "Північний потік - 2" доти, доки Трамп не прийшов", - заявив він.

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Трамп підкреслив, що обурений тим, що "Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому - ми повинні захищати Німеччину саме від Росії (в НАТО)".

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Топ коментарі

  • Палиця Василь
    https://twitter.com/newkc14

    Kavkaz Center
    @newkc14
    ·https://twitter.com/newkc14/status/1303038461105012736 36 хв

    Из https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B?src=hashtag_click #Украины пришил хорошие новости. В результате засадной операции украинского спецназа близ населенного пункта https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Тельманова на https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5?src=hashtag_click #Донбассе уничтожены 23 члена банды https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%9D%D0%A0?src=hashtag_click #ДНР вместе с командиром. Бандитскую колонну раздербанили в пух и прах. Данные о потерях подтвердили и в банде ДНР
  • Lvbnhj
    После с инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 5039
  • Игорь Карпов
    трамп самозакоханий бовдур сьогодні каже одне а завтра ***** під хвостом вилизує...
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