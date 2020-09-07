Після інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Звичайно, так", - сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він з ідеєю відмови від цього проєкту у відповідь на те, що трапилося з Навальним.
Президент США також нагадав, що і до історії з Навальним виступав проти цього проєкту.
"Та ви й не чули про "Північний потік - 2" доти, доки Трамп не прийшов", - заявив він.
Трамп підкреслив, що обурений тим, що "Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому - ми повинні захищати Німеччину саме від Росії (в НАТО)".
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.