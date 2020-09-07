Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко
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Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легальної вогнепальної зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.
Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.
За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної - з 25 років.