Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко

Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легальної вогнепальної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.

За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної - з 25 років.

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