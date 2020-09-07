У Миколаєві, зарахованому до "жовтої" зони, посилили карантин

У Миколаєві з 7 вересня посилили карантинні заходи, оскільки місто зараховано до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Миколаївської міськради.

Як зазначається, з понеділка в місті почали діяти такі обмеження:

заборонено відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями; установ і організацій, що надають соціальні послуги сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім закладів і установ, що надають соціальні послуги екстрено (кризово);

заборонено діяльність хостелів;

заборонено роботу після 24-ї і до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень навинос.

Обмеження діятимуть на території Вознесенського, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області, які з 7 вересня також належать до "жовтої" зони епідембезпеки.

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Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема, в "жовту" зону потрапили міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області.