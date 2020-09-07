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Кожна країна повинна інвестувати в охорону здоров'я, щоб бути краще підготовленою до наступних пандемій, - Гебреєсус

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Кожна країна повинна інвестувати в охорону здоров'я, щоб бути краще підготовленою до наступних пандемій, - Гебреєсус
Країнам варто готуватися до нових пандемій та інвестувати в охорону здоров'я.

Про це 7 вересня під час пресконференції заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більше готовим, ніж був цього разу", - упевнений він.

Глава ВООЗ зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою для відповіді на пандемію. Таким чином, частина зобов'язань кожної країни має полягати в інвестуванні в практику охорони здоров'я як вкладення "в більш здорове і безпечне майбутнє".

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Напоминает чувака из телелохотрона.
    Или телепропеведника.
    Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
  • PREDATOR PREDATOR
    Останні пандемії це бізнес.І ні в яке порівняння не йдуть з іспанкою.
  • михаил виттман
    Какой грипп на очереди,коровий,а может овечий? Башляйте,лохи..
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