У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.
Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ та НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе і ресторанів з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо)
Також заборонено роботу громадського харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.
Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.
Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми належать до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.