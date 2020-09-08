Розмови між главами МЗС України та Росії з нагоди порушення терористами перемир'я на Донбасі ще не було, - Кулеба

Телефонна розмова міністрів закордонних справ України і Росії в зв'язку з порушенням режиму тиші на Донбасі поки не відбулася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"Попри пізню годину, коли розмова вчора (у неділю, – ред.) була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була досить жвава, але потім, сьогодні вранці, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження. І невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з'ясувалося, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю розмови. Я вважаю, що коли вбивають на Сході українського солдата, то єдина сторона, з якою треба говорити - це РФ. І саме таке доручення дав мені вчора президент - переговорити з Лавровим", - сказав Кулеба.

Міністр також пояснив, які питання повинні бути обговорені в ході його розмови з Лавровим.

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"Про що говорити? Дуже просто. Перше питання - як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге – чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. І третє - обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися відразу після зустрічі радників у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - зазначив Кулеба.