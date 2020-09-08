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Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко

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Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко
Майже 2 тис. співробітників Міністерства внутрішніх справ вже захворіли на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. - це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли на коронавірус. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
  • Игорь Монахов
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    tZE inform
    На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

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  • Valery Rusu 39528c0d
    Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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