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Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт

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Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт
СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 7 вересня

Так, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет. Також 762 черги і постріли з автоматичної зброї.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
  • Garry Grant
    Высер ниже среднего.
  • Владислав Носковский
    Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
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