Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 7 вересня

Так, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет. Також 762 черги і постріли з автоматичної зброї.

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