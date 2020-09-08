Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук

Порушення перемир'я на Донбасі збройними формуваннями Російської Федерації обговорять в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради в середу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

"На цей момент я дотримуюся тієї позиції, якої дотримується президент, Офіс президента. Засідання комітету буде в середу. Ми будемо, напевно, розглядати це питання, і будемо вирішувати, якою буде позиція комітету", - сказала Верещук.

Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

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