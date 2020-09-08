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Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

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Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію
МЗС Росії повідомив українській стороні, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров терміново відбув у відрядження, тому дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі поки невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову", - сказав Кулеба.

Він додав, що, на його переконання, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, — це Російська Федерація. Кулеба зазначив, що вчора Президент Зеленський дав йому саме таке доручення – переговорити з Лавровим.

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"Про що говорити? Перше питання — як пояснює Російська Федерація те, що сталося, друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню, і третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - поінформував міністр.

Як повідомлялося, 6 вересня Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений. Російські окупаційні війська у той день двічі порушили режим припинення вогню.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    Показательное унижение Украины кацапы или тасторона убивают наших намеренно наши просят обьясниться а Лавров игнорит мол не до вас у меня есть дела поважнее в Сирии больше просите на крленях ну или потом скажет мы не причем мы несторона конфликта мы на их не влияем
  • vitalmod
    Отлично зебилы - «убил украинца - садись поговорим» Ваша работа, кушайте.
  • Al Be
    видите, как происходит? Такими уловками кацапы заявляют о себе как о ведущей стороне, которая либо позволяет, либо оставляет ведомую сторону в полной зависимости от своей рускай подлости. Руские мрази стремятся указать на свое превосходство и доминанту в этой и других ситуациях. А вот если бы украинские генералы, заискивающие, упавшие под командование клоуна, абсолютно пиджачного, с нулевым представлением о службе, разве что в роли наполеончика, успешно четырежды откосившего от призыва... так вот, если бы генералы имели военные, а не штабные яйца и приказали за убийство украинского солдата выкосить вероятный участок стрельбы, вот тогда бы и лаврушка, и писька и ***** первыми б прибежали на переговоры со всей своей лапотной озабоченностью.
    Херовая позиция - проситься и ждать, когда с тобой соизволят. Но что ж делать, если у власти остается шутейка, агент кОзака, иудовня, только и думающая про гешефт, и оподлевшая "рада" зеленых прихлебателей... ну и население, конечно, которому абсолютно плевать на державу... 73%, все-таки, большинство... они ж, суки, удивленно взвоют, когда снова окажутся в объятиях рюзьке мира, мол, а как, почему, а мы же не знали... они ж не понимают, что их поц-и-физму настанет конец - всем этим Украина мае талант, кафешкам, дискотекам, ВУЗам, танцам со звездами, мирной жизни. Не будет ничего. А будут пришельцы, которые выселят их из их квартир, домов, автомобилей. В 14-м году, 6 лет назад, когда среднестатистическая зеленская срань еще пребывала в нежном возрасте - в тот период, когда руские козлы разгружали эшелоны в Казачьей Лопани в 30 км от Харькова, я заглядывал на белгородский форум, чтобы убедиться в подлости лаптей. Там прямым текстом кацапы призывали свое поголовье ехать в Харьков, "выселять хохлов", занимать жилье, отжимать движимое и недвижимое, т.е. делать то, чем славится кацапская мразь...
    К чему я так много? К тому, что отказ Лошади от разговора с Кулебой - продукт зебильного правления Дерьмака и звенья одной и той же цепи...
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