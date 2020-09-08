Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

МЗС Росії повідомив українській стороні, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров терміново відбув у відрядження, тому дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі поки невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову", - сказав Кулеба.

Він додав, що, на його переконання, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, — це Російська Федерація. Кулеба зазначив, що вчора Президент Зеленський дав йому саме таке доручення – переговорити з Лавровим.

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"Про що говорити? Перше питання — як пояснює Російська Федерація те, що сталося, друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню, і третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - поінформував міністр.

Як повідомлялося, 6 вересня Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений. Російські окупаційні війська у той день двічі порушили режим припинення вогню.