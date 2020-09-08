Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контролюється українськими воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

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"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", - повідомили в штабі.

Як зазначили в штабі, крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони

У прифронтових районах саперами ДСНС розміновано майже два гектари території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі роботи ведуться на 42-х об’єктах.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.