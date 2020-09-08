Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ

Порушення бойовиками гібридної армії РФ перемир'я на Донбасі не були масштабними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі Свобода слова на ICTV начальник Генштабу Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

За його словами, бойовики за час перемир'я вели переважно неприцільні обстріли, розширювали позиції в сторону ЗСУ, використовували безпілотники, займалися дистанційним мінуванням. Також озброєних людей бачили в сірій зоні. "Але це не мало масштабного характеру", - сказав він.

"Щоб вести будь-які наступальні дії, необхідно створити ударне угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів, пального. Сьогодні із тими засобами розвідки, які у нас є, із тими системами розвідки, це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, що перебувають на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дозволяє їх укомплектувати", - оцінив можливість широкомасштабного наступу генерал.

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Корнійчук вважає, що дії бойовиків зараз спрямовані на дискредитацію домовленостей у Тристоронній контактній групі в Мінську: вони хочуть виставити Україну нездатною керувати армією, "щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії".

"Але ЗСУ сьогодні показують, що вони стабільно виконують поставлене завдання і готові до адекватного реагування на всі прояви", - запевнив Корнійчук.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група в Мінську домовилася про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

6 вересня окупанти порушили режим припинення вогню: один військовий убитий під час обстрілу у Причепилівці, ще один - поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє - дістали поранення, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої.

Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.

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