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Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ. ВIДЕО

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Члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і попрямували в сторону України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

"8 серпня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і попрямували в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.

Тим часом телеканал "Білорусь-1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Антон Родненков і Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".

"Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі білоруської опозиціонерки Колесникової подали заяву в міліцію про її зникнення

У Держприкордонкомітеті поки не змогли підтвердити цю інформацію.

Разом з тим, член Координаційної ради Максим Знак сказав Радыо "Свабода", що не може підтвердити виїзд Колесникової, Кравцова і Родненкова в Україну.

"Вони не вийшли на зв'язок. Крім того, ми з Марією Колесниковою обговорювали ситуацію після того, що сталося з Ольгою Ковальковою, яку відвезли в Польщу. І Марія сказала, що в жодному разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться".

Зазначається, що телефон Марії Колесникової працює, але ніхто не відповідає.

Як пише Telegram-канал NEXTA, білоруське телебачення опублікувало відеозвернення Івана Кравцова, яке нібито було виявлено на мобільному телефоні одного з тих, хто покинули країну. На відео Іван Кравцов каже, що прийняв рішення покинути територію Білорусі і зараз разом з Марією Колесниковою буде перетинати кордон.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

    "После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
    Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
    "Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
    После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
    "Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
    Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
  • cloud2009 26ea8082
    теперь будут постоянными гостями на Шустере - пока не надоедят
  • neverlok lok
    Ща нас обвинять во всех грехах ..Они просто так его не повалят хотьбой и молебнями ..Им уже даже тротуарная плитка не поможет ,Но воевать не хотят ...Если не они лукашенка то тогда лукашенко их
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