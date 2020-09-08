Пожежі в Луганській області ліквідовано, - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі сухої трави та лісових насаджень у Новоайдарському районі

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"7 вересня пожежу вогнищ сухої трави і лісових насаджень у Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине і смт Трьохізбенка), яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники ліквідували загоряння сухої трави, хмизу і лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с.Айдар Станично-Луганського району, що виникло 4 вересня.

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Для чергування на місцях ліквідованих осередків пожеж залучено 26 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.