Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27,4 млн, кількість жертв досягла 896,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 490 439 випадків інфікування, з них 197 689 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 896 897 людини, з них 3 846 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна на 24-му місці цього рейтингу.
Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 485 575 (+ 25 325); Індія - 4 277 584 (+75 022); Бразилія - 4 147 794 (+10 188); Росія - 1 030 690 (+ 5 185); Перу - 691 575 (+ 1 598).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 193 534; Бразилія - 127 001; Індія - 72 816; Мексика - 67 558; Велика Британія - 41 554.
Найбільше видужалих у США - 3 758 629, Бразилії - 3 355 564, Індії - 3 321 420, Росії - 843 277, Південній Африці - 566 555.