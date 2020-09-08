Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27,4 млн, кількість жертв досягла 896,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 вересня у світі зареєстрували 197 689 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3 846 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 490 439 випадків інфікування, з них 197 689 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 896 897 людини, з них 3 846 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,5 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна на 24-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 485 575 (+ 25 325); Індія - 4 277 584 (+75 022); Бразилія - ​​4 147 794 (+10 188); Росія - 1 030 690 (+ 5 185); Перу - 691 575 (+ 1 598).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 193 534; Бразилія - ​​127 001; Індія - 72 816; Мексика - 67 558; Велика Британія - 41 554.

Найбільше видужалих у США - 3 758 629, Бразилії - 3 355 564, Індії - 3 321 420, Росії - 843 277, Південній Африці - 566 555.