В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб

В Україні станом на ранок вівторка, 8 вересня, зафіксовано 2 411 нових випадків зараження.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 7 вересня повідомлялося про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 140 479 осіб, померли з початку пандемії 2 934 особи (за добу 57), видужали - 63 546 (за добу 940). Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 73 999 осіб, що на 1 414 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,4% перевищує кількість одужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (235), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192), Тернопільській (190), Івано-Франківській (160) та Чернівецькій (159) областях.

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