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В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб

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В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб
В Україні станом на ранок вівторка, 8 вересня, зафіксовано 2 411 нових випадків зараження.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 7 вересня повідомлялося про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 140 479 осіб, померли з початку пандемії 2 934 особи (за добу 57), видужали - 63 546 (за добу 940). Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 73 999 осіб, що на 1 414 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,4% перевищує кількість одужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (235), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192), Тернопільській (190), Івано-Франківській (160) та Чернівецькій (159) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині за добу виявили 159 нових випадків COVID-19. Захворюваність у Чернівцях досягла 350 активних хворих на 100 тис. населення, - ОДА

В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 01
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 02
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 03
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 04
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 05
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 06

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • OA 3b6910dc
    Сколько больных раковыми заболеваниями в Украине, твари вы от ковидной мафии?
    На сколько выросло число больных раком, которых либо не лечатся от рака, потому как боятся идти к врачам из-за ковида, либо больных не лечат от рака, ибо все перепрофилировали под ковид?

    В Мельбурне, Австралия, число больных раковыми заболеваниями, которых рапортуют в базу данных больных раком, уменьшилось за 1/3!
    И это не потому, что раком перестали болеть, а потому, что к врачам перестали обращаться за лечением из-за боязни ковида, ведь об опасности рака телевизор не верещит 24 часа в сутки!
    И эти данные у меня от хирурга, который таких больных каждый день лечит, и, по словам врача: "И все симптомы имеются, и такие больные имеются, да вот не обращаются они за лечением".

    Засудить бы всех вас, сук, Степанова, Ляшко и ваших австралийских "клонов" за то, что своим умышленным запугиванием ковидом людей вы больных раком просто убиваете, потому как от рака нелеченного помрут они. За геноцид судить вас будут, за преступления против человечества.
  • OA 3b6910dc
    А мы не знаем, из чей *опы Степанов и Ляшко эти цифры вытаскивают, эти цифры ведь никто независимо не проверяет.
    Какие хотят - такие и нарисуют, в какой области хотят - там увеличат, чтобы "зону" сделать 'красную" и либо активы, обесцененные дурантином, отжать, либо выборы осенью запретить.
    А в какой нужно области - там число зараженных уменьшат.

    Но Вы правы, они идут в лидеры, им премиальные обещаны, вероятно, за убийство экономики Украины дурантином.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Не только ОРВИ. Ни о чем нет. У нас все болезни победили. Ковид вот только осталось победить.
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