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Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

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Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 8 вересня в Києві на коронавірус захворіли 235 людей.

Загальна кількість інфікованих становить 15 511 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 246 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.

Станом на 8 вересня кількість активних хворих у Києві становить 10 439 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 332 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Львівська області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 230 осіб. Загальна кількість інфікованих - 11 202. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 241 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 507.

В Одеській області на коронавірус захворіли 196 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 8 721 особу. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 135 людей, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 2 056 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 6 530 осіб.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Gennadiy 6b272fc0
    Выборы будут, несмотря ни на что.
  • Артём Ярмолич
    ГЕня -сепар -такой молодой!.Как всегда, впереди по заразности.
  • Дмитрий Полищук 7cc6601c
    у вас, пане, паранойя... лікуйтеся
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