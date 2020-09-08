За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 434 людини з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 411 осіб, з них 135 дітей і 102 медпрацівники. Було госпіталізовано 434 людини. Зафіксовані 57 летальних випадків. Одужали 940 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 140 479 осіб, з них 9 076 дітей і 12 171 медпрацівник. Загалом одужали 63 546 пацієнтів. 2 934 випадки летальні. За минулу добу всього були проведено 42 233 тести, з них 22 860 методом ПЛР і 19 373 методом ІФА", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ