У Сумській, Черкаській та Миколаївській областях рекорд добової захворюваності на COVID-19, в Одеській - добової смертності, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та у 20 з 24 областей України, ще в одній не змінилася, при цьому в Сумській, Черкаській та Миколаївській областях вона зросла більше, ніж будь-коли раніше.

Як свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у вівторок уранці, найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 (понад 200) зафіксовано в Києві та Харківській області, а одужання - в Івано-Франківській області (168). При цьому в Сумській області за добу одужала 51 особа - більше, ніж будь-коли з початку пандемії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В Одеській області зафіксовано максимальні показники смертності від COVID-19 за добу - померли 11 осіб.

У Києві, Харківській та Одеській областях кількість активних випадків хвороби зросла більше ніж на 150. При цьому в Чернігівській області не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в п'яти з 24 областей - нових випадків смерті.

Кількість хворих наразі перевищує 10 тисяч у м. Києві та Львівській області, понад 5 тисяч - також в Івано-Франківській, Одеській і Харківській областях, а менше ніж 100 їх тільки в Кіровоградській області. Знизилася кількість хворих за добу в Івано-Франківській, Житомирській та Рівненській областях, у Вінницькій не змінилася.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 44 нові випадки захворювання на COVID-19 і стільки ж випадків одужання, наразі в області хворіють 1 299 осіб, як і днем раніше;

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов

- у Волинській області 60 осіб захворіли, 2 померли, 39 одужали, наразі хворіють 1 654 людини (на 19 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 76 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті й 13 - одужання, наразі хворіють 1 506 осіб (на 60 більше);

- у Донецькій області 45 осіб захворіли, 2 померли й 8 одужали, хворіють 725 (на 35 більше);

- у Житомирській області 66 осіб захворіли, 1 померла й 69 одужали, хворіють 1 579 (на 4 менше);

- у Закарпатській області 89 нових випадків захворювання, по 2 випадки смерті й одужання, наразі хворіють 4 337 осіб (на 85 більше за добу);

- у Запорізькій області 50 осіб захворіли, 2 померли і 15 одужали, хворіють 947 осіб (на 33 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 160 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 168 - одужання, наразі хворіють 6 160 осіб (на 10 менше);

- у Києві 235 нових випадків захворювання, 4 людини померли і 75 одужали, наразі хворіють 10 439 осіб (на 156 більше за добу);

- у Київській області 92 людини захворіли, 1 померла і 61 одужала, наразі хворіють 2 018 осіб (на 30 більше);

- у Кіровоградській області 9 осіб захворіли і 5 померли, наразі хворіють 95 осіб (на 4 більше);

- у Луганській області 14 осіб захворіли, 1 померла і 2 одужали, хворіють 217 осіб (на 11 більше);

- у Львівській області підтверджено 192 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 55 випадків одужання, наразі хворіють 10 816 осіб (на 132 більше за добу);

Читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27,4 млн, кількість жертв досягла 896,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

- у Миколаївській області 25 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 4 випадки одужання, наразі хворіють 1 029 осіб (на 20 більше);

- в Одеській області 196 людей захворіли, 11 померли й 31 особа одужала, хворіють 6 530 (на 154 більше);

- у Полтавській області 24 людини захворіли і 8 одужали, хворіють 402 (на 16 більше);

- у Рівненській області 98 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 111 - одужання, наразі хворіють 2 554 особи (на 15 менше за добу);

- у Сумській області 107 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 51 - одужання, наразі хворіють 1 165 осіб (на 54 більше);

- у Тернопільській області 190 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті й 68 - одужання, наразі хворіють 3 964 людини (на 120 більше);

- у Харківській області 230 нових випадків захворювання, 6 випадків смерті й 2 - одужання, наразі хворіють 7 507 осіб (на 222 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 18 осіб захворіли і 2 одужали, хворіють 200 (на 16 більше);

- у Хмельницькій області 58 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті й 47 - одужання, наразі хворіють 1 652 особи (на 7 більше за добу);

- у Черкаській області 96 осіб захворіли й 21 одужала, хворіють 952 (на 75 більше);

- у Чернівецькій області 159 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 39 одужали, наразі хворіють 4 439 осіб (на 119 більше за добу);

- У Чернігівській області 78 нових випадків захворювання, 3 людини померли, наразі хворіють 1 813 осіб (на 75 більше).