ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з проханням скасувати постанову Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Автор: Леся Карпенко