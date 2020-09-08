Із 235 хворих на COVID-19 за добу киян - 15 дітей і 8 медиків, 34 людей госпіталізовано, - Кличко. КАРТА

За минулу добу коронавірус виявили у 235 киян, 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 жителів Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 123 жінки віком від 20 до 83 років, 97 чоловіків віком від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли в тому числі і 8 медиків.

У лікарні столиці потрапили 34 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 67 осіб. Всього коронавірус подолали 4 826 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 37, в Шевченківському - 35 і в Дніпровському районі - 30 випадків.

"Загроза - не примарна. І запобігти її можна тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними!" - зазначив Кличко.





