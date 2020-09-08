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Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко

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Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з країни був "насильницьким видворенням".

Про це Геращенко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка вчинила дії щодо унеможливлення її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь", - зазначив він.

"Всю відповідальність за її життя і здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Колесникова смелая, а двое мужиков нет
    ...
    Феерические истории от Антона.
  • Підлога Маккартні
    Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу.

    Так что ее на подвал что ли кинули получается?
  • Олег Беляков 1ee72182
    Нормальные люди и не сомневались, что вранью от Лукашенко верить нельзя.
    Я с самого начала понимал что их вывезли насильно.
    ишь как ольгинцы возбудились - с 14 года такого не припоминаю.
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