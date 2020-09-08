Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з країни був "насильницьким видворенням".

Про це Геращенко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка вчинила дії щодо унеможливлення її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь", - зазначив він.

"Всю відповідальність за її життя і здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко", - додав він.

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