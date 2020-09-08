Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.

Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми".

Крім того, Президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС і представниками галузі культури.

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