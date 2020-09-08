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Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП

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Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.

Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми".

Крім того, Президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС і представниками галузі культури.

Також читайте: Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Генрих Реалист
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  • Герхард
    Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
  • Стрелок
    когда у него сезон гона закончится?
    это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
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